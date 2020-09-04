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Aktüel Mersin'de çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi öldü
Aktüel

Mersin'de çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi öldü

Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:15:02 -
Mersin'de çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çalıştığı fabrikada yüksekten düşen gıda mühendisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferahim Şalvuz Mahallesi’ndeki un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), ürünleri kontrol ederken paketleme bandındaki boşluktan aşağı düştü.

112 Acil Servis ekibi, 6 metre yükseklikten düşen Ağca'yı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Düşme anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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