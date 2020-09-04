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Aktüel Mersin'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda patlama sonrası yangın çıktı
Aktüel

Mersin'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda patlama sonrası yangın çıktı

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3 çocuk ile biri hamile 3 kadın, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:35:45 -
Mersin'de bir apartmanın enerji dağıtım panosunda patlama sonrası yangın çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın enerji dağıtım panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının dumanından etkilenen 6 kişi, mahsur kaldıkları dairelerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'ndeki bir apartmanın enerji dağıtım panosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın dolayısıyla binadaki dairelere duman yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen 3 çocuk ile biri hamile 3 kadını itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu katlardan indirdi.

Erdemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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