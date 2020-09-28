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Aktüel Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:17:58 -
Mersin'de balıkçı teknesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 90 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 25 Eylül'de Silifke ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durdurulmuş ve içerisindeki 90 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır." denildi.

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