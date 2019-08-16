0553 313 94 23

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

Mezitli ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti

16 Ağustos 2019 Cuma 00:03
Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan baba ile 9 yaşındaki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye, Ümit Kıyak, 9 yaşındaki oğlu Kadir Kıyak ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki diğer oğluyla akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde denize girdi.

Dalgaların artması nedeniyle akıntıya kapılan aileden, 12 yaşındaki çocuk sudan çıkmayı başardı.

Olayı görerek denize giren vatandaşlar, diğer çocuk ile babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Daha sonra, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi, su üstünde ve altında yapılan çalışmalarda baba ile oğluna ulaştı. Ancak hastaneye kaldırılan Kıyak ile 9 yaşındaki oğlu kurtarılamadı.

Denizden ilk çıkan 12 yaşındaki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahile gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:03
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne Bahri Kesici atandı.
    1. Resmi Gazete’de yayımlanan Atama..
    2. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü..
    3. Görevden alınan Basın İlan Kurumu..
    4. Maçın ardından
    5. Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali!
    6. Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile..
    7. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    8. Steven Nzonzi İstanbul’a geldi
    9. Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla..
    10. "Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    11. Steven Nzonzi, İstanbul'da
    12. Bayburt’ta orman yangını
    13. Maçın ardından
    14. Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin..
    15. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden..
    16. Vaclav Jilek: "Erken yediğimiz gol..
    17. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor’un hedefi..
    18. Ünal Karaman: "Sahada dökülen alın..
    19. Maçın ardından
    20. BAE ve İsrail arasında üst üste gizli..
    21. Kurtarmak istediği oğluyla birlikte..
    22. Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2019
    24. Galatasaray’ın transfer görüşmelerine..
    25. Jüpiter bir gezegenle çarpışmış olabilir
    26. Maçın ardından
    27. Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu..
    28. Evden gelen kötü koku korkunç gerçeği..
    29. Erzincan Valisi Ali Arslantaş,..
    30. Galatasaray'ın yeni transferi..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'