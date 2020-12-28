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Aktüel Mersin'de ayar hilesiyle kuyumcuları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Mersin'de ayar hilesiyle kuyumcuları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:52:07 -
Mersin'de ayar hilesiyle kuyumcuları dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düşük ayarlı altınları yüksekmiş gibi göstererek kuyumcu dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte altınların gramajında değişiklik yaparak kuyumcu dolandıran zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kuyumcuların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin E.S, Ö.S. ve Z.T.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıların benzer yöntemle Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da da dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilere ait arabada yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 125 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin bir atölyede gerçek altınlara bakır karıştırarak düşük ayar haline getirdikleri öğrenildi.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen altınlarla "ohh ohh" yazdı.

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