  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın "Orhan baba" sevgisi
Aktüel

Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın "Orhan baba" sevgisi

Mut ilçesinde yaşayan Celal Yılmaz, sanatçı Orhan Gencebay'ın yıllardır biriktirdiği plak, kaset ve film afişlerine büyük bir titizlikle bakıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:26:36 -
Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın "Orhan baba" sevgisi

MERSİN (AA) - Mut ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 49 yaşındaki Celal Yılmaz'ın Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'a hayranlığı şaşırtıyor.

Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren başlayan Gencebay sevgisinden dolayı sanatçıya ait plak, kaset ve film afişlerini toplamaya başladı.

Evinin ve iş yerinin duvarlarını Orhan Gencebay kartpostallarıyla süsleyen Yılmaz, gününü sanatçının şarkılarını dinleyerek ve eşlik ederek geçiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine, Gencebay sevgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını söyledi.

Sevgisinden dolayı Gencebay'a ait kaset ve plakları toplayarak bir arşiv oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, bu arşive titizlikle baktığını kaydetti.

Gencebay sevgisinin hiç bitmeyeceğini aktaran Yılmaz, "Çocukluktan beri dinlerim. Tüm şarkılarını ezbere biliyorum. Kaset, plak, film afişi ve kartpostallarım var. Bu şekilde mutluyum. Yıllar önce İstanbul'da gördüm ve imza aldım. O an dünyanın en mutlu insanı oldum. Sesimin Orhan Gencebay'a benzemesiyle tanınıyorum bazen düğünlerde 'Orhan baba'nın şarkılarını söylüyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yüks..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı