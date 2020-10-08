  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları başladı
Spor

Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 09:44:18 -
Mersin'de Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıkları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başladığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye alındığı hatırlatıldı.

Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise 17-20 Aralık'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin'in ev sahipliği yaptığı birçok ulusal ve uluslararası organizasyonla "spor kenti" kimliğini kazandığını belirtti.

Demir, kentin çok önemli tesislere sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ülkemize verilmesinin heyecanını yaşıyoruz. Mersin, 2013 Akdeniz Oyunları'ndan sonra birçok farklı branşta uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Organizasyon anlamında tecrübeli bir il olarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımıza Kovid-19 tedbirlerimizi alarak başladık. Ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak olan tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar
Dünya

Başkan Erdoğan bugün ziyaret düzenlemişti! Kuveyt'te kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti yaptığı Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Ulusal Muhafızlar Başkan Yar..
Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!
Dünya

Katar Emiri’nden Macron’a ‘Erdoğan’ resti!

Katar Emiri Şeyh Temim al-Sani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yaptığı teklifi reddettiği ortaya ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay