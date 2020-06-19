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Aktüel

Mersin’de aranan 20 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:50:51 -
Mersin’de aranan 20 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü son bir haftada yaptığı çalışma çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı. İlçe genelinde 5 farklı adrese operasyon yapan ekipler, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken, 6 şahıs hakkında adli işlem yaptı.


Uyuşturucu satıcılarına yönelik de çalışma yapan ekipler, 183 gram esrar ile 30 kök ekili vaziyette hint keneviri ele geçirirken, olayla ilgisi olanlarla ilgili de adli ve idari işlem yaptı.


İlçe genelinde meydana gelen faali meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik de çalışma yürüten ekipler, 3 evden hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığının ihlali ve 1 kasten yaralama olayını aydınlatarak, suç konusu malzemeleri sahiplerine teslim etti. Olaylarla ilgili 14 kişi hakkında işlem yapıldı.

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