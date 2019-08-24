Mersin'de aracıyla manevra yapan amca yeğenine çarptı
Ağır yaralanan 1,5 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:52
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetiyle manevra yapan amcasının çarptığı yeğeni hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ümit S, Yeşilkuyu Mahallesi'nde 33 D 0116 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaparken, aracın arkasından geçen 1,5 yaşındaki yeğeni Arden S'ye çarptı.
Ağır yaralanan kız çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Ümit S'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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