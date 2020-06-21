Mersin’de ’akıllı bisiklet’ uygulaması yaygınlaşıyor

Mersin’de kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ’akıllı bisiklet’ uygulaması, her geçen gün büyüyen filosu ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen KentBis projesi, her geçen gün büyüyen filosu ile daha çok Mersinliye ulaşıyor. Bu kapsamda, 6 istasyonda 75 bisikletle hizmet veren KentBis projesi, filosuna 85 yeni bisiklet daha kattı. Böylece bisiklet sayısı 160’a çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridinde gezintiye çıkan vatandaşların ulaşım sağlama noktasında ilk tercihi olan bisikletler, genç-yaşlı herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Daha konforlu ve kullanışlı yeni bisikletlerle vatandaşa hizmet verecek olan KentBis, uygun kiralama ücreti ile hem bisiklet almaya bütçesi yetmeyen dar gelirli vatandaşlar için, hem de bisiklet sürmeye cesaret edemeyenler için vazgeçilmez hale geldi.

Genç-yaşlı demeksizin geniş bir kitleye hizmet veren KentBis ile gezinti yapmanın ve ulaşım sağlamanın yanı sıra sağlık için bisiklet kullanımına yönelen vatandaşların sayısında da artış oldu. Proje, üye sayısı ile birçok şehri geride bıraktı. 25 bini kayıtlı, 20 bini kredi kartı ile kullanan üye olmak üzere toplam 45 bin kişi KentBis sayesinde Mersin sahillerinin tadını bisikletle çıkarırken, bir yandan da spor yapıyor.

“KentBis ile bisiklet kullanımının artmasına büyük katkı sağladık”

KentBis sorumlusu Murat Tunç, Mersin’de bisiklet kullanımını yaygınlaştırma konusunda projenin önemli bir etken olduğunu ifade ederek, saati 1 TL gibi uygun kiralama ücreti ile çok geniş bir kitleye hizmet verdiklerini söyledi. Tunç, “Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile bisiklet kullanımının artmasına büyük katkı sağladık. Yoğun olarak 18-25 yaş aralığında gençlerimiz kullanıyor ama 75-80 yaşında kullanıcılarımız da var. Mersin halkı bu projeyi sahiplendi” dedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli doktor Serhat Kandemir ise sağlıklı ve uzun bir ömür için hareketli olmanın önemine değinirken, bisikletin bunu sağlayan en önemli spor dallarından biri olduğunu ifade etti. Kandemir, korona virüs süreci ile uzun süre evde olan ve hareketsiz kalan vatandaşlara, bisiklet kullanarak kaslarını güçlendirebilecekleri önerisinde bulundu.