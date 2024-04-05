Mersin’de aile faciası! Anne ile oğul evde, baba araçta yanarak öldü! Ekipler çalışma başlattı

Mersin'de yaşayan, anne Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Baba neşet kaya ise eve 5 kilometre uzaklıktaki otomobilde yanarak hayatını kaybetti. Ekipler olayı aydınlatmak için çalışma başlattı..

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu, yanmış aracında da baba ölü bulundu.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya (35) ve 10 yaşındaki oğlu Emrullah Kaya'nın yatak odasında yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Jandarma ekipleri bölgede yaptığı araştırmada, kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araç tespit etti.

Bu otomobilde ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın (40) cansız bedeni bulundu.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Neşet Kaya’nın eşi ve oğlunun olduğu evi ateşe verdikten sonra kendisini de araba da yakarak hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruluyor.