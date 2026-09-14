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Yerel Mersin'de 7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Yerel

Mersin'de 7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

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Mersin'de 7 milyar 640 milyon liralık bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; 8 şüpheli aranıyor, soruşturma sürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli yasa dışı bahis şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğu öğrenildi.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışmasında Tarsus merkezli bahis şebekesini belirledi. Çalışmada 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdığı tespit edildi.

Tespitin ardından 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 8 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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