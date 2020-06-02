  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin’de 57’si kuru sıkı, 92 silah ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 57’si kuru sıkı, 28’i uzun namlulu olmak üzere 92 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:10:23 -
Mersin’de 57’si kuru sıkı, 92 silah ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 57’si kuru sıkı, 28’i uzun namlulu olmak üzere 92 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Tarsus ilçesinde, silah ticareti suçu işledikleri, aracılık ettikleri ve bu suçu işleyen şahıslardan silah temin ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan 17 şüpheliden 13’ü gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca, 56 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 342 adet tabanca mermisi, 80 av tüfeği fişeği, 65 şarjör, 13 boş kovan, 3 adet silah üst kapak sürgüsü, 1 adet ayarlı silah gezi ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Olayla ilgili 4 şüphelinin arandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı