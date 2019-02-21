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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in Mevlana Mahallesi 101067 Sk.'ta bulunan 5 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:51
Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:51
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