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Yerel Mersin'de 48 kilo 800 gram kokainin ele geçirildiği operasyona ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Yerel

Mersin'de 48 kilo 800 gram kokainin ele geçirildiği operasyona ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Hong Kong bandıralı bir gemideki muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 10:29:00 -
Mersin'de 48 kilo 800 gram kokainin ele geçirildiği operasyona ilişkin 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı gemideki muz yüklü konteynerde kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, A.U.B. ve M.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.S, ve E.G.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de polis ekipleri 5 Ekim'de, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen Hong Kong bandıralı Delphis Riga gemisinde muz yüklü konteynerler içerisinde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde limana yanaşan konteynerde narkotik dedektör köpekleri desteğiyle arama yapmıştı. Konteynerin havalandırma boşluğunda 48 kilo 800 gram kokain ele geçirilmiş, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla M.K, A.K, G.S, A.U.B. ve E.G.Ö. gözaltına alınmıştı.

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