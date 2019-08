Mersin’de 26 noktada mobil kesim ünitesi kurulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını yaptı. Bu yıl meclis kararıyla ücretsiz olacak mezbahalar ve mobil kesimhaneler, Büyükşehir’in çalışmalarıyla vatandaşın kullanımına hazır hale getirildi. Kent genelinde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmaları, kent içi ulaşımın ücretsiz olması, mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlanması gibi birçok alanda gerekli çalışmalar gerçekleştirildi.

Mersin’in 13 ilçesinde, 26 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri, bayramın 1. günü, 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak. Veteriner hekimlerin de yer alacağı mobil kesim ünitelerinde, sertifikalı kasaplar tarafından gerçekleştirilecek olan kesimler ücretsiz yapılacak. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda ücretsiz hizmet verecek olan mobil kesim üniteleri ve mezbahalar, 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Büyükşehir’in ücretsiz ulaşım hizmeti Yakaköy mezbahası için de geçerli olacak. Yakaköy mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşların ulaşım sıkıntısı çekmemesi için oluşturulan ücretsiz servisler, bayramın 1. ve 2. günü makine ikmalden 08.00-16.00 saatleri arası, Yakaköy’den de 09.00-17.00 arası kalkacak. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı’nda kurban derisi toplama aracı ile kurban derilerini Türk Hava Kurumu’na (THK) ulaştırmak isteyen vatandaşların ayağına kadar gidecek. Anamur, Mut, Erdemli, Tarsus, Aydıncık ve Silifke’de görevlendirilen deri toplama araçları, toplanan kurban derilerini THK’ya ulaştıracak.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları denetimlere bayram boyunca devam edecek. Sıcak yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı için klima denetimlerini arttıran ekipler, vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri adına durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapıyor. Yapılandenetimlerde, tüm araçlarda klimaların çalışıp çalışmadığı, güvenlik kamera sistemlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ayrıca, Zabıta ekipleri, bayram öncesi sıklaştırdığı gıda denetimleri ile vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerine olanak sağlayacak. Ekipler bayramda misafirlere ikram edilen ve yoğun talep gören şeker, tatlı ve çikolataları da özellikle denetliyor. Yaptığı denetimler kapsamında vatandaşların satın aldığı ürünlerin kalitesi, malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermeyen zabıta ekipleri, ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlemelerinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konularında denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi otobüsleri her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Mersinliler’i ücretsiz taşıyacak. Vatandaşlar 4 günlük Kurban Bayramı boyunca akraba ve arkadaş ziyaretleri ile kabristan ziyaretlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini de kolay hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, mezarlık servisi uygulaması ile Arife günü başlayarak bayram boyunca ücretsiz ulaşım sağlayacak.Ücretsiz servisler makine ikmalden 08.00-16.00 saatleri arasında her saat başı, Güneykent Mezarlığı’ndan ise 08.00- 17.00 saatleri arasında her saat başı kalkacak.

Vatandaşların bayramını tertemiz bir Mersin’de geçirebilmesi için tüm ekiplerini seferber eden Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını arttırdı. Mersin’de yaşayan vatandaşların yanı sıra bayramını Mersin’de geçirecek misafirler için tüm cadde ve bulvarlarda temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Özellikle kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda çiçeklendirme, ağaç budama ve çim biçme çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, cadde ve bulvarlarda, refüj ve göbeklerde peyzaj düzenleme çalışmalarına hız verdi. Caddeleri rengarenk çiçeklerle süsleyen ekipler, vatandaşların bayramlarını görsel açıdan daha nezih bir ortamda geçirebilmeleri için kentin tüm ana arterlerindeki cadde ve bulvarlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca ve bayram sonrası il genelinde kurulan kurbanlık satış ve kesim alanlarında ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürecek. Ekipler ayrıca, 444 2 153 numaralı çağrı merkezine vatandaşlardan gelecek talepleri de değerlendirerek, gerekli görülen noktalarda ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerini yürütecek. Mersin genelindeki cami, Kuran kursu ve cemevi gibi ibadethanelerde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilmeleri için yıl boyu kesintisiz olarak devam eden ibadethane temizlikleri, bayram dolayısıyla da hız kesmeden devam ediyor. Rutin olarak devam eden cami temizlikleri, bayram dolayısıyla gül suyu ve dezenfektan kullanılarak daha detaylı bir şekilde yapılıyor.

Kent genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara da mezarlıklarda bayram boyunca hizmet verecek. Ayrıca mezarlık ziyaretini yapmakta zorlanan yaşlı, engelli ve hamile vatandaşlar da Akbelen ve Tarsus mezarlıklarında yer alan golf aracı hizmeti ile mezarlık ziyaretlerini rahat bir biçimde gerçekleştirebiliyor. 64 personel, başta Akbelen ve Güneykent mezarlığı olmak üzere Tarsus Merkez, Güney mezarlığı, Çamlıyayla ve bağlı diğer tüm mahalle mezarlıklarında çim biçme, kabir temizliği, ilaçlama, ağaç budama, mezar yeri temini, parke taş bakımı ve boyanması, süpürge aracıyla temizlik işlerini yapıyor.

Bayrama tam teçhizat hazırlanan MESKİ ise vatandaşların merkezde ve ilçelerde kanalizasyon arızaları için kanal açma aracı ve vidanjör, su arızaları için tam donanımlı arıza-onarım aracı ve iş makinelerini hazır halde bekletecek. Arızanın durumu ve yoğunluğuna göre ihtiyaç halinde diğer ekipler de göreve çağrılacak. Herhangi bir su ve kanal arızası olması durumunda vatandaşlar 7/24 kesintisiz hizmet veren Alo 185 hattını arayarak bildirimde bulunabilecekler. Ayrıca, MESKİ binek araçları arife gününden itibaren, Kurban Bayramı süresince mezarlık ziyaretine gelen yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet verecek.

İtfaiye Daire Başkanlığı da bayram süresince oluşabilecek arıza, yangın ve diğer olumsuz durumlara karşı vardiyalı bir şekilde işinin başında olacak. Yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek ve olaylara anında müdahale edebilmek için ekipler hazır vaziyette bekleyecek. Aynı vardiyalı ekibin içinde çağrı merkezi 444 2 153 personeli de yer alıyor. Vatandaşlar bayram boyunca istek, şikayet ve taleplerini ulaştırmak için aradıklarında çağrı merkezi personeli ile etkileşim halinde olabilecek.