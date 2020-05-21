  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma
için kalan
Aktüel

Mersin’de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 21:42:54 -
Mersin’de 2 traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Palantepe Mahallesi’nde Mehmet Tepe (58) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Diğer olayda ise, V.C. isimli şahıs evinin önünde traktör römorkuna su doldurduğu esnada traktör freninin tutmaması sonucu yokuş aşağı devrildi. Kazada traktörde bulunan E.Ç. (5) isimli çocuk ile sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı