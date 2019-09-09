Mersin’de 2 ayrı trafik kazasında 2 yaralı Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk kaza ilçeye bağlı Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Erman Özer idaresindeki 33 CFT 73 plakalı motosiklet, Karaman Mut istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağına takla atarak savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü Erman Özer olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise ilçeye bağlı Beşçatal mevkiinde meydana geldi. Seyfettin Melek idaresindeki 41 CSE 76 plakalı otomobil, Silifke Mut istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan Emirhan Keleş (15) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Emirhan Keleş metrelerce savrularak yaralandı. Emirhan Keleş, olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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