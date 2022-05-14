Mersin yağı nedir, faydaları ve kullanım alanları nelerdir? Sağlıklı yağlar hangileri ve faydaları nelerdir?

Son yıllarda uçucu yağlar çok sayıda sağlık problemlerinin çözüme kavuşmasında önemli rol oynuyor.

Yağ yemek her zaman kilo almamızı sağlamaz. Bazı yağlar var ki, vücudumuza hiçbir zararının olmamasının yanı sıra bir de yararları var.

En Sağlıklı 8 Yağ

Avokado. Avokado, isterseniz her gün rahatlıkla tüketebileceğiniz eşsiz bir meyvedir

Yağlı balık. Somon gibi yağlı balıklar sağlığınız için harikadır

3. Sızma zeytinyağı

Tam yağlı yoğurt

Kuruyemiş

Yumurta

Hindistan cevizi yağı

Ghee

Mersin yağı nedir, faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Alternatif tıbbın mucizelerinden biri olan mersin yağı, özellikle cilt problemlerini ortadan kaldırmasıyla tanınıyor.

Mersin bitkisinin yapraklarından elde edilen mersin yağı, yüksek düzeyde sindirim enzimlerine sahiptir ve cilt problemlerine yardımcı olabilmektedir. Özellikle Yunanlılar, iyileşme özellikleri nedeniyle bu bitkiye oldukça saygı duymuşlardır.

Peki mersin yağı nedir, nasıl kullanılır? İşte mersin yağı hakkında merak edilen bilgiler..

MERSİN YAĞI NEDİR?

Mersin bitkisinin yaprakları, farklı şeyler için kullanılabilen zengin bir yağ üretmektedir.

Okaliptüs ve çay ağacı yağı da, mersin bitkisinin ait olduğu ailenin bilinen diğer üyeleridir.

Antiseptik, antimikrobiyal, antiinflamatuar, dekonjestan ve sıkılaştırıcı özelliklere sahip olması nedeniyle mersin yağı çok yönlüdür ve değişik amaçlarla kullanılabilmektedir.

Eski ilaçlarda idrar yolu enfeksiyonları, saflaştırma, sindirim sorunları ve öksürük şurubu olarak kullanılmıştır.

MERSİN YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Mersin esansiyel yağı, dişetlerini hafifletir ve dişler üzerindeki tutunmasını güçlendirir.

Cildi sıklaştırır ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Diğer yandan, kan damarlarını kasılmaya teşvik ederek kanamanın durdurulmasına da destekçi olur.

Mersin esansiyel yağı, kötü kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda vücut deodorantı veya parfüm olarak da kullanılabilir.

Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, sallanan uzuvlar, korku, baş dönmesi, kaygı ve kronik stres gibi sinir ve sinirsel bozukluklara karşı faydalı olabilen bir yağdır.

Yapılan araştırmalara göre, mersi özü yağı Candida ve benzeri pek çok mantar türüne karşı antifungal bir etkinlik sergilemektedir.

Düzenli olarak kullanıldığında hem yüzde hem de vücudun diğer bölgelerinde olan siğilleri ortadan kaldırabildiğine dair çalışmalar bulunmaktadır.

Mersin yağı uyumadan önce aşırı aktif ya da yoğun olan zihni rahatlatmaya yardımcı olmaktadır.

Mersin esansiyel yağı, antibakteriyel, mikrop öldürücü, mantar önleyici ve antiviral bir madde olduğundan enfeksiyonları engeller.

MERSİN YAĞI NASIL KULLANILIR?

Bir kase yoğurt içerisine, 5-6 damla mersin yağı damlatıp, bir yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıldığında peeling maskesi olarak kullanılabilmektedir.

Egzama olan bölgeye her gün sabah akşam olmak üzere iki kere damlatılarak egzamanın etkisi azaltılabilmektedir.

Avuç içine bir iki damla damlatarak sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisinde faydalanılabilmektedir.

Dinlendirici bir uyku etkisinden yararlanmak için yastığınıza ve ya uyumadan önce odanıza birkaç damla damlatabilirsiniz.

Kan dindirici özelliği için kesilen ve ya kan akışı olan bölgeye 1- 2 damla damlatılabilmektedir.

1 bardak ılık suya 1-2 damla mersin yağı ile boğaz enfeksiyonlarında kullanmak için gargara yapılabilmektedir.

2 damla hindistan cevizi yağı ve 2 damla mersin yağı damlatılarak ayak tabanlarına masaj şeklinde uygulanabilmektedir.

2 damla mersin yağını cilt bakım losyonuna karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı ile karıştırarak cilt sorunları giderme de kullanımı uygun görülmektedir.

1 tatlı kaşığı mersin ve 1 tatlı kaşığı çay ağacı yağını karıştırıp yüz bölgesine masaj uygulayabilirsiniz.