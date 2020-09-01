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Aktüel Mersin ve Adana'da tefecilik operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
Aktüel

Mersin ve Adana'da tefecilik operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:26:52 -
Mersin ve Adana'da tefecilik operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazıyla tefecilik yapanlara yönelik Mersin ve Adana'da çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışması sonucu aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, telefon bayisi, yerel gazete ve derneğin de bulunduğu 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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