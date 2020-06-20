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Aktüel

Mersin Valiliğinden, CHP üyesine iftira iddiasına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:40:52 -
Mersin Valiliğinden, CHP üyesine iftira iddiasına ilişkin açıklama

MERSİN (AA) - Mersin Valiliği, CHP üyesi kadına iftirada bulunduğu iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, parti üyesi bir kadına iftira atıldığına yönelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "CHP Milletvekili Alpay Antmen'in bahsettiği kadın üyelerine iftira ettiği iddia edilen M.D, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup yasal işlemler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.


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