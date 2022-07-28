Mersin Valiliği LGBT’ye ‘dur’ dedi

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Sözde “Onur Yürüyüşü” adı altında provokasyon yapan ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan LGBTİ sapkınların Mersin’de yapmak istediği yürüyüş valilik engeline takıldı. ABD, AB, Alman vakıfları ve Gezi’nin finansörü Soros’un fonladığı homoların Türkiye’deki çatı kuruluşu KAOSGL’nin organize ettiği ve 27-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘8. Mersin Onur’ haftası, Mersin Valiliğinin kararı ile iptal edildi. Kamuoyundan yükselen tepkileri dikkate alan valilik, sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışan homoların provokasyonuna geçit vermedi. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: ”İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek belirtilen konuların devamı niteliğindeki, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, yapılması düşünülen her türlü etkinliğin 2911sayilo Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddeleri hükmü gereğince ve ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddelerine istinaden 25.07.2022 tarihi ve saat 00.01’den itibaren 08.08.2022 tarihi saat 24.00’a kadar on beş (15)gün boyunca yasaklandığına dair tebellüğ edilmiştir.”

CHP’den tebrik yağmıştı

Öte yandan, adı konulmadığı halde zillet ittifakının potansiyel cumhurbaşkanı adayı gibi davranan ve olası iktidarında LGBT sapkınlığını yasayla normalleştireceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl şehrin dört bir yanına astığı pankartlarla sapkın homoların sözde onur haftasını kutlamıştı.