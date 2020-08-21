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Aktüel Mersin Üniversitesinden kuruma yapılan atamalarla ilgili açıklama
Aktüel

Mersin Üniversitesinden kuruma yapılan atamalarla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:00:41 -
Mersin Üniversitesinden kuruma yapılan atamalarla ilgili açıklama

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ), kuruma yapılan bütün atamaların Yükseköğretim ve Devlet Memurları Kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

MEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında üniversitenin kurumsal kimliğine ve yöneticilerine yönelik doğru olmayan bilgiler yer aldığı belirtildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, konuyla ilgili soru önergesi verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizde yapılan bütün atamalar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bütün gerekliliklerine uyularak yapılmıştır. Habere konu olan atamaların tamamında yüzlerce müracaat olduğu gibi yapılan atamalar sonrası üniversitemize karşı herhangi bir hukuki itiraz da yöneltilmemiştir. Tüm bunlarla birlikte basına konu olan önergenin sahibi Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Yapılan bu bilgilendirme sonrasında verilen önergeyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmiştir."

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