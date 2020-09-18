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Aktüel Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Aktüel

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:03:25 -
Mersin Uluslararası Müzik Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 19'uncusunun düzenlenmesi planlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, daha önce koronavirüs önlemleri kapsamında ekime ertelendiği bildirilen festivalin önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, festivalin halk sağlığı nedeniyle ertelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sene başında 1 Nisan'da başlayacağını duyurduğumuz ve pandemi nedeniyle ekime ertelediğimiz 19'uncu Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin, pandeminin risk taşımaya devam etmesinden dolayı bir sonraki yıl yapılmasının daha doğru olacağı kararlaştırıldı. 19 yıldır kesintisiz sürdürülen, her yıl dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturarak paha biçilmez sanatsal değerler üreten festivalimiz, yine halkımızın sağlığı için ertelendi."

Festivalin yeni tarihinin ilerleyen dönemde netleşeceği bildirildi.



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