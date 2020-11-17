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Ekonomi Mersin Uluslararası Limanı'ndan iş hacmi rekoru
Ekonomi

Mersin Uluslararası Limanı'ndan iş hacmi rekoru

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:46:54 -
Mersin Uluslararası Limanı'ndan iş hacmi rekoru

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'ndan (MIP) ekim ayında gerçekleştirilen 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle rekor kırıldığı bildirildi.

MIP'tan yapılan açıklamada, limanda geçen sene ekim ayında 175 bin TEU konteynerlik iş hacmi gerçekleştirildiği belirtildi.

İş hacmini bu yılın ekim ayında 185 bin TEU konteynere çıkardığı ifade edilen limanın, kendisine ait rekoru kırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bir rekora daha imza atan personele minnettar olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde tüm çalışanlarımızın ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduk. İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Van Daele, bölge ticaretine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projeleri geliştirmenin yanı sıra bölgemizde ihracat ve ithalat yapan, lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümler üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürmeyi planlıyoruz."

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