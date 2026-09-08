Mersin Taşucu'nda kayıp olta aranırken 76 metre derinlikte 3 köpek balığı görüntülendi

Mersin'in Taşucu açıklarında, denize düşen olta takımını bulmak amacıyla 76 metre derinlikte yürütülen su altı aramasında 3 köpek balığı görüntülendi. Su altı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın'ın kullandığı cihazlardan biri balık çiftliğine ait halatlara takılarak kullanılamaz hale gelirken, diğer cihazla yapılan görüntüleme sırasında köpek balıklarıyla karşılaşıldı.

Hayvanların arama çalışması sırasında herhangi bir saldırgan davranış göstermediği görüldü. Balık çiftliklerinin bulunduğu bölgede yıllardır süren yemleme faaliyetleri ve balıkların oluşturduğu organik atıkların deniz tabanında tortu oluşturması nedeniyle 46-76 metre derinlikte görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Olta, kol çarpması sonucu denize düştü

Bir vatandaş, olta ile balık avladığı sırada kamış tutucudaki oltaya koluyla istemeden çarptı; yaklaşık 60 bin TL değerindeki olta takımı denize düştü. Su altı görüntüleme konusunda çalışma yapan Serhat Çığgın'a ulaşan Özkan, yardım istedi. Çığgın aynı gece Antalya'dan yola çıktı, sabah saatlerinde Taşucu'na ulaştı.

300 metre kablolu cihaz halata takıldı

Yaklaşık 76 metre derinlikte başlatılan aramada kullanılan ilk su altı görüntüleme cihazının kablosunun 300 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Cihaz, balık çiftliğinin tabanındaki halatlardan birine takılınca hareket edemez hale geldi.

Çığgın, "Cihaz halata takıldıktan sonra müdahale edemedim. Diğer cihazla görmeye ve müdahale etmeye çalıştım ancak onun kablosu 100 metreydi. Bu nedenle sadece görüntüleyebildim" dedi.

Aramayı ikinci cihazla sürdüren Çığgın, cihazı yüzeye çıkardığı sırada köpek balıklarıyla karşılaştı. Görüntülerde 3 köpek balığının farklı noktalarda su altında ilerlediği görüldü. Çığgın, en büyük endişesinin köpek balıklarının cihazın kablosuna zarar verme ihtimali olduğunu belirtti.

Görüntülerdeki tür kum köpek balığı olabilir

Uzman kaynaklarda kum köpek balığı (Carcharhinus plumbeus), Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren ve Mersin Körfezi-Silifke-Taşucu hattında üzerinde bilimsel çalışmalar yürütülen bir tür olarak belirtiliyor. İlk sırt yüzgecinin belirgin büyüklüğü, türün en karakteristik özellikleri arasında sayılıyor. Mersin Üniversitesi'nin 2026 yılında Taşucu'nda düzenlediği "Silifke'nin Köpekbalıkları" çalıştayında da Mersin Körfezi Silifke-Taşucu kıyılarında kum köpek balığı üzerine araştırmalar yürütüldüğü biliniyor.