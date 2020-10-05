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Aktüel Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu: 7 tutuklama
Aktüel

Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu: 7 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:30:01 -
Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu: 7 tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin, Adana ve Diyarbakır'daki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda, satışa hazır uyuşturucu madde ve bundan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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