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Yerel Mersin Limanı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Mersin Limanı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:02:00 -
Mersin Limanı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 59 kilo kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde yurt dışından gelen ve içerisinde ‘’muz’’ olduğu beyan edilen bir konteynerden şüphelendi.

Söz konusu konteyner x-ray tarama sistemine sevk edilerek kontrol başlatıldı. Tarama işlemi neticesinde şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler, konteyneri fiziki arama işlemi için arama hangarına sevk etti. Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada dedektör köpeğin konteynerin soğutucu kısmına yoğun tepki verdiği görüldü.

İlgili bölgede yapılan arama sonucunda toplam 50 paket içerisinde ve yaklaşık 59 kilogram ağırlığında beyaz toz maddeler bulundu.

Maddelerden alınan numunenin analizi sonucu maddenin kokain olduğu tespit edilerek el konuldu.

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