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Ekonomi

Mersin İŞKUR’dan öğrencilere online meslek seçimine destek semineri

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere, internet üzerinden online Meslek Seçimine Destek seminerleri düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:59:21 -
Mersin İŞKUR’dan öğrencilere online meslek seçimine destek semineri

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere, internet üzerinden online Meslek Seçimine Destek seminerleri düzenleniyor.


Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, meslek danışmanları tarafından öğrencilere yönelik meslek seçme seminerleri gerçekleştiriliyor. Online düzenlenen seminerlerde doğru meslek seçmenin önemi vurgulanıyor.


Bu çerçevede, Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesinde 75 öğrenciye yönelik olarak online seminer gerçekleştirildi. Seminerde, İş ve Meslek Danışmanı Süleyman Erkan Şanlı tarafından ‘meslek nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçlar nelerdir, kendini tanımak (farkındalık), mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR’un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim test bataryası’ konularında öğrencilere bilgiler verildi.


Eğitim sonunda öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili soruları yanıtlanarak, öğrencilere meslek seçimine destek olmak amacıyla Mesleki Yönelim Test Bataryası Online olarak uygulandı.

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