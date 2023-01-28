Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Teknik Elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.



Müracaat Yeri : Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Hay. Sağ ve Yet Şb. Md.) Yenişehir/MERSİN



Müracaat Tarihi : 30/01/2023 – 10/02/2023 (son müracaat 10/02/2023 mesai bitimine kadar)

Sınav ve mülakat yeri : İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yenişehir/Mersin

Sınav ve mülakat tarihi : 15/02/2023 çarşamba saat : 10.00 (on)



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