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Aktüel

Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:43:13 -
Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

MERSİN (AA) - Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresinde güzelleştirme çalışması yapıldı.

Atıl görünümü ortadan kalkan duvarlar, resimler ve grafitilerle donatıldı.

Sinemanın bulvara bakan duvarına Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını yansıtan hemşire görseli resmedildi.

Çeşitli figürlerle de süslenen duvarlar rengarenk bir görünüme kavuştu.

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