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Aktüel Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle "Gala Konser"inde buluştu
Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle "Gala Konser"inde buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:25:56 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle "Gala Konser"inde buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Marina Amfitiyatro'da düzenlenen konserde, Simge Büyükedes (soprano), Sevinç Demirağ (soprano), Funda Uyanık (soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Emrah Sözer (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) ve Hasan Berk (bas) yer aldı.

Orkestra şefliğini Nezih Seçkin'in yaptığı konserde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

MDOB orkestrasının da yer aldığı ve yaklaşık 1 saat süren konserde sanatçıların performansı sanatseverlerden alkış aldı.

Konserde dinleyiciler, sosyal mesafe kuralına uydu ve maske taktı.

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