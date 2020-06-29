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Aktüel

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:36:21 -
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Akdeniz Esintileri" konseriyle sanatseverlerle buluşacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Akdeniz Esintileri" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da Marina Amfitiyatro'da düzenlenecek konserin solistliğini, MDOB sanatçısı ve başrejisörü Funda Uyanık (Soprano) ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi "Türk Pavarotti" olarak anılan, uluslararası birçok operada görev alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hakan Aysev (Tenor) yapacak.

Konserde MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova, Muzaffer Yoluk, Ziya Arman ile konuk sanatçılar Ferit Poyraz ve Kadir Taşur solistlere eşlik edecek.

Etkinlikte bale sanatçıları Miray Boyacıoğlu, Meltem Ayar, Yusuf Ozan Demirbaş ve Risa Ochia da sahne alacak.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aktif görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmayan MDOB, bu konser için davetiye başvurusunda bulunacak ilk 30 sağlıkçıyı konserde ağırlayacak.

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