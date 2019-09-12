Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı eylül ayı olağan toplantısı, Cumhuriyet Savcısı Necdet Yalçın Şen başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar ile Koruma Kurulu üyesi kurum, kuruluş, vakıf ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Mersin Ticaret Borsası toplantı salonunda yapılan toplantıda, bir önceki toplantısında alınan kararlar ve sonuçları hakkında üyelere bilgiler verildi. Eski hükümlü başvurularının da değerlendirildiği toplantıda, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kurslarla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Denetimli Serbestlik İnfaz Uygulamaları kapsamında “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” ile Erdemli Çamlığı Tabiat Parkında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarının anlatıldığı toplantıda ayrıca, 2019 yılı eğitim-öğretim yaz tatili döneminde; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bulunan ve ihtiyacı olan okullarda, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler tarafından yapılan boya, tadilat, temizlik gibi çalışmalar aktarıldı.

Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik son üç ay içerisinde gerçekleştirilen eğitim iyileştirme çalışmaları, mesleki eğitim faaliyetleri ile Koruma Kurulu Başkanlığı üyelerinin katkısıyla gerçekleştirilen maddi durumları yetersiz olan yükümlülere yapılan yardımların da görüşüldüğü toplantıda, üyelerin görüş ve önerileri de alındı.