0553 313 94 23

Mersin Büyükşehir Belediyespor, çıkışını sürdürmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenip, çıkışını sürdürmek istiyor- Genel menajeri Melahat Aydın:"Fenerbahçe'yi yenip yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz"

22 Şubat 2019 Cuma 15:44
Mersin Büyükşehir Belediyespor, çıkışını sürdürmek istiyor

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenip, çıkışını sürdürmek istiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor'un genel menajeri Melahat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının çok iyi bir hava yakaladığını söyledi.

Üst üste 6 maç kazandıklarını anımsatan Aydın, sonrasındaki mağlubiyetin ardından da 3 maçlık bir seri yakaladıklarını bildirdi.

Ligde 5. sırada yer aldıklarını ve play-off için tüm rakipleri yenmek zorunda olduklarını vurgulayan Aydın, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine play-off'da yer almak istiyoruz. Şu an tüm takım olarak bu hedefimize ulaşmak için mücadele ediyoruz. Yarın Fenerbahçe ile evimizde karşılaşacağız. Fenerbahçe'yi yenip yakaladığımız 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımın durumunun çok iyi olduğunu ve karşılaşmaya hazır olduklarını ifade eden Aydın, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Aydın, maça gelmek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:44
  1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  2. Mersin
  3. Mersin Büyükşehir Belediyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar Ticaret Borsası
    1. Afyonkarahisar Ticaret Borsası
    2. Bakan Selçuk: "C sınıfı iş güvenliği..
    3. Vali Memiş’in çabaları ilk meyvesini..
    4. Sağlam ve ölü dokular SPY cihazıyla..
    5. Başkan adayı Sözen, seçim..
    6. Kadın sürücü çarptığı aracın..
    7. Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki..
    8. Adana Valiliğinden "dolandırıcı"..
    9. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına..
    10. Diyanetten "aile" temalı kısa film ve..
    11. AK Parti'nin Muğla mitingi
    12. VakıfBank'a Global Brands Magazine'den..
    13. AK Parti'nin Muğla mitingi
    14. İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı..
    15. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    16. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    17. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    18. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    19. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    20. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    21. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    22. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    23. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    24. "ABD Afganistan'daki rolü için..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elma tanzimi..
    26. Ekinci seçim bürosu açtı
    27. Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına..
    28. Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na..
    29. Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu..
    30. Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...