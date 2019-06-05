Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyinden örnek etkinlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi önemli bir çevre etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. 11 Haziran tarihinde Yelken Kulübü önünde gerçekleştirilecek olan çevre etkinliği ile çevre kirliliğine dikkat çekilecek ve vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olması konusunda harekete geçirecek.

Kent Konseyi’nin koordine ettiği etkinliğe Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), AKUT, Turmepa Yelken Kulübü, MIP, TEMA Vakfı, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü de destek verecek. Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik saat 16.00’da Yelken Kulübü önünden başlayacak. Mersin’de sahillerde, parklarında ve ormanlarında çöplere dikkat çekmek, plastik kullanımını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte görevliler ve vatandaşlar çöp toplayarak hem çevreyi temizleyecekler hem de temiz çevre konusunda farkındalık oluşturacaklar. Program açılış konuşmaları ile başlayacak ve dans gösterileriyle devam edecek. Programda interactive club dansı, turmepa atık standında bilgilendirme yapılacak ve kadınların ürünlerini satabileceği stantlar yer alacak. Tüm bu etkinliklerin ardından sahil temizliğine geçilecek. Etkinlik yapıldıktan sonratoplanan atıklar sergilenecek ve ne kadar atık toplandığı belirlenerek geri dönüşüme gönderilecek.

Düzenlenen etkinlik bir kereliğine mahsus olmayacak ve paydaşlarla birlikte düzenli aralıklarla paydaşların belirleyeceği yerde temizlik yapılarak etkinlik sürekli hale getirilecek.