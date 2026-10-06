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Gündem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 4 belediye başkanı ile bir belediye başkan vekilinin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlarından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in, "rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı aktarıldı.

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in ise "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek, icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu belediye başkanları ile belediye başkan vekilinin, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bilgisine de yer verildi.

 

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