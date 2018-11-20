0553 313 94 23

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır içinde yer aldığı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Kocamaz'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

20 Kasım 2018 Salı 11:48
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

İYİ Parti saflarına katılacağı iddia edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen Kocamaz, partisinden istifa etti.

“50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum”

Kocamaz, "Daha önce partiden gönderilmeye zorlanan birçok kişiden sonra sıranın bize geldiğini ve bu tür anlayışlarla daha fazla yol yürüyemeyeceğimi gördüğüm ve bize güvenenlerin bugüne kadar gönül ve yol arkadaşlığı yapan arkadaşlarımızın Mersin adına taleplerini yerine getirmesi konusunda özellikle MHP çatısı altında hizmet üretmenin ortadan kalktığı ve adeta çek git denildiği bir dönemde rahmetli Başbuğ'a olan sadakatimi ve ülkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere, hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP'den istifa ediyorum" dedi.

Kocamaz, MHP'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

"MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek" iddiası

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:48
  1. Mersin
  2. istifa
  3. mersin
  4. belediye başkanı

YORUM YAZ

  • hsnhsn23 dk önce
    mhp ve ak parti bu hain ittifaka karşı birlik olmalı ippp cchhpp hdpkk ve spp şer ittifakı peşinde
  • MilletMillet30 dk önce
    Davası nefis olanların ne MHP de ne de AK Partideişi yok Chpkk ya ipe Hdpkk ya marş marş
  • eminemin34 dk önce
    Görülen o ki İYİ Parti faktörü yüzünden MHP hiç bir yerden başkan çıkaramıyor! Dönüp dolaşıp İttifak için yine bize yanaşması boşuna değil! 24 Haziranda da baraj korkusu tek sebepti.Bizim adamlarımıza küfür ede ede ittifak yaptığını sanıyor!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
  1. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
  2. Yer Taksim! Filistinli turistlere yuh..
  3. Yemen'de Mevlit Kandili idrak edildi
  4. Benzin ile motorin arasındaki fiyat..
  5. Erdoğan'ın başarı sırrı... "Sen desen..
  6. 2. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi
  7. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
  8. Ve yıldız futbolcunun menajeri..
  9. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın..
  10. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
  11. 2019 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe..
  12. "Terör propagandalarına izin..
  13. EGM polis akademisi öğretim görevlisi..
  14. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı..
  15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
  16. Dar sokaktaki yangına TOMA'lı müdahale
  17. Alzheimer hastası kadın, derede ölü..
  18. İngiltere'yi korkutan tablo!..
  19. Fenerbahçe'ye yeni sponsor! Anlaşma..
  20. Başsavcının bilgisayarından FETÖ..
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

Günün Karikatürü

20 Kasım 2018
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!