Mersin Belediye Başkanı Seçer'in konvoyunda kaza! Yaralılar var Konvoydaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucunda belediye başkanının danışmanı, belediye personeli ve sürücü yaralandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Mersin'den Ankara'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki Mustafa Bereli (45) idaresindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Belediye Başkanı Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, Başkan Seçer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınbüyükşehir belediye başkanlarını daveti nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

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