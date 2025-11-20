  • İSTANBUL
Dünya Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

AA
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Kiev, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda Rusya ile esir asker takas sürecinin yeniden başlatılması için görüşmeler yapacağını duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakere sürecinin tamamıyla ortadan kaldırıldı mı? Bu gelecekte doğrudan müzakerelerin yapılmayacağı mı anlamına geliyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bu böyle değil. Çünkü Rusya'nın Ukrayna ile hem doğrudan müzakereleri oldu hem de üçüncü ülkelerin arabuluculuğunda esir asker takası yapıldı. Bu ülkelere arabulucu desteğinden dolayı minnettarız. Esir ve sivillerin değişimine ilişkin temaslar her zaman ilgili kurumlar üzerinden yürütüldü." dedi.

Yunanistan'ın Ukrayna ile birlikte USV üretme kararını değerlendiren Zaharova, "Bu adıma gerekli yanıt verilecek. Yunanistan, Rusya'ya karşı kışkırtıcı ve çatışmacı siyaset izliyor ve dostça olmayan adımlar atıyor." şeklinde konuştu.

 

"Polonya'da Rus Gdansk Konsolosluğunun kapatılması kararına yanıt vereceğiz"

Polonya'nın, Rusya’nın ülkesinde faaliyetteki son konsolosluğu olan Gdansk Konsolosluğunu kapatma kararını değerlendiren Zaharova, bunun "düşmanca" bir adım olduğunu ve buna gerekli şekilde yanıt vereceklerini vurguladı.

Geçen hafta Ukrayna istihbaratının hipersonik "Kinjal" füzesini taşıyan Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunun engellendiğini anımsatan Zaharova, bu operasyonun İngiltere desteğiyle planlandığına dikkati çekerek, "İngiltere'den konuyla ilgili yanıt almadık." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker'ın Avrupa'ya Ukrayna'yı desteklemek amacıyla dondurulan Rus varlıklarına el koyma çağrısında bulunmasını eleştiren Zaharova, "ABD temsilcisinin, diğer devletlerin varlıkları konusunda tavsiyelerde bulunma hakkının olmadığını" belirtti.

Zaharova, Ermenistan ve Azerbaycan’ın, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu çerçevesinde bakanlar düzeyindeki toplantının düzenlenmesi konusunda uzlaşacaklarını umduğunu kaydetti.

Sözcü Zaharova, Mali'ye yakıt krizinin üstesinden gelinmesi konusunda destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

