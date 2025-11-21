  • İSTANBUL
Otomotiv sektörü derin nefes aldı! Hollanda geri adım attı

Hollanda, Nexperia üzerindeki devlet müdahalesini askıya alarak kontrolü yeniden Çinli Wingtech’e devretmeye hazırlanıyor. Karar, çip tedarik zincirindeki krizin yumuşamasını hedefliyor.

Hollanda hükümeti, Çin ile yürütülen diplomatik temasların ardından Nexperia’ya yönelik devlet müdahalesini askıya aldığını açıkladı. Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, Eylül 2025’te devlete geçen şirketin kontrolünün yeniden Çinli sahibi Wingtech’e devredileceğini duyurdu. Karremans, bu adımın Pekin’e yönelik bir iyi niyet göstergesi olduğunu vurguladı.

KRİZİN KAYNAĞI: ÜRETİMİN ÇİN’E TAŞINMASI ŞÜPHESİ

Hollanda’nın 30 Eylül’de aldığı el koyma kararı, Wingtech’in Nexperia’nın Avrupa’daki Ar-Ge ve üretim kapasitesini Çin’e taşımaya hazırlandığı yönündeki bulgulara dayanıyordu. Amsterdam’daki mahkeme, bu süreçte şirketin kurucusu ve eski CEO’su Zhang Xuezheng’i ciddi yönetim sorunları nedeniyle görevden almıştı. Hollanda hükümeti ise Avrupa’nın kritik teknolojilerinin tehlikeye girdiğini savunmuştu.

PEKİN’İN KARŞI HAMLESİ VE YUMUŞAMA SÜRECİ

Pekin yönetimi, 4 Ekim’de Nexperia’nın Çin’de paketlenen ürünlerinin ihracatını durdurarak Hollanda’ya misillemede bulunmuştu. Bu kısıtlama ilerleyen haftalarda kısmen gevşetildi. Çin Ticaret Bakanlığı, Hollanda’nın müdahaleyi askıya alma kararını olumlu karşıladığını fakat sürecin tamamen sonlandırılması gerektiğini belirtti. AB Komisyonu da kararın tedarik zinciri istikrarını güçlendirebileceğini açıkladı.

OTOMOTİV DEVLERİ KARARDAN MEMNUN AMA RİSKLER SÜRÜYOR

Nexperia, otomotiv sektörünün en kritik çip tedarikçilerinden biri. BMW, Bosch ve Aumovio kararı olumlu karşılayan firmalar arasında yer aldı. Buna karşın firmalar, tedarik zincirindeki aksaklıkların hâlâ sürdüğünü ve wafer sevkiyatındaki duraksamanın üretimi yavaşlattığını belirtiyor. Nexperia’nın Çin birimi, Avrupa yönetiminden bağımsız olduğunu açıklamış; Avrupa birimi ise ödeme yapılmadığı için Çin’e wafer göndermeyi durdurmuştu.

TEDARİK ZİNCİRİ NORMALE DÖNER Mİ?

Çin tarafı, üretim bantlarının durmaması için daha önce işlenmiş stok çipleri piyasaya sürerek geçici bir rahatlama sağladı. Nexperia ise diplomatik yumuşamanın olumlu olduğunu ancak süreçte tam normalleşme için Çin’deki birimlerin aktif işbirliğinin şart olduğunu belirtti. Şirketin Çin operasyonlarının hâlâ birkaç aylık stoğa sahip olduğu ifade ediliyor.

