İstanbul'da bir ilaçlama faciası daha! 1’i bebek 4 kişi zehirlendi

Türkiye son günlerde Böcek Ailesi'nin başına gelen talihsiz olayın yasını tutarken bu kez bir zehirlenme haberi de İstanbul Esenyurt'tan geldi.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.