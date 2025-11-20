  • İSTANBUL
İstanbul'da bir ilaçlama faciası daha! 1'i bebek 4 kişi zehirlendi
Yaşam

İstanbul'da bir ilaçlama faciası daha! 1’i bebek 4 kişi zehirlendi

Yeniakit Publisher
DHA

İstanbul Fatih'te yaşanan zehirlenme faciasının ardından bu kez korkutan haber Esenyurt'tan geldi. Bir binanın bodrum katında yapılan yoğun kimyasal ilaçlama üst katlarda yaşayan biri bebek dört kişinin zehirlenmesine yol açtı.

Türkiye son günlerde Böcek Ailesi'nin başına gelen talihsiz olayın yasını tutarken bu kez bir zehirlenme haberi de İstanbul Esenyurt'tan geldi.

 

Hastaneye kaldırıldılar

Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

PARA HIRSI-CAHIL OZGUVENI-DENETIMSIZLIK-SAHTEKARLIK: KATİL CETE ARAMIZDA HER ALANDA SERBESTCE DOLASIYOR

........

Bu ne ya

Noldu bu ülkeye böyle ya Abi dünyaya rezil oluyoruz ya Turist artık gelmez
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
