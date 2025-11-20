İstanbul'da bir ilaçlama faciası daha! 1’i bebek 4 kişi zehirlendi
İstanbul Fatih'te yaşanan zehirlenme faciasının ardından bu kez korkutan haber Esenyurt'tan geldi. Bir binanın bodrum katında yapılan yoğun kimyasal ilaçlama üst katlarda yaşayan biri bebek dört kişinin zehirlenmesine yol açtı.
Türkiye son günlerde Böcek Ailesi'nin başına gelen talihsiz olayın yasını tutarken bu kez bir zehirlenme haberi de İstanbul Esenyurt'tan geldi.
Hastaneye kaldırıldılar
Olay, saat 18.30 sıralarında Çınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu bir aile evini ilaçladı. Yapılan yüksek dozlu ilaçlamadan binada yaşayan 1'i bebek 4 kişi etkilendi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zehirlendikleri belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gündem
Yeni bir zehirlenme vakası! Kafede içtiği Türk kahvesinden zehirlendi, hastanede entübe edildi!