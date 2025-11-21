  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kudüs’ün kuzeyinde kanlı baskın! İsrail ordusu 1’i çocuk 2 kişiyi vurdu

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine baskın düzenledi. Operasyon sırasında biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken olay, uluslararası camiada tepki topladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail güçlerinin Kefr Akab'a yaptığı baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaralı 18 yaşındaki Amr Halid Ahmed el-Marbua ile 16 yaşındaki Sami İbrahim Sami Meşayih'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, gece beldeye düzenlediği baskın sırasında yaya devriyeler yerleştirdi, bazı binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırdı ve sokaktaki gençlere ateş açtı. Bu saldırı sonucu söz konusu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

