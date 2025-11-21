Gemide yaşanan zehirlenme olayına ilişkin sıcak gelişme! 2. kaptan tutuklandı
Marmara Denizi İstanbul açıklarında bir tankerde tanktan sızan gaz nedeniyle bir mürettebat hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada geminin ikinci kaptanı tutuklandı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli tankerde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı zehirlenme olayına ilişkin geminin 2'nci kaptanı tutuklandı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında ayçiçek yağıtaşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerde meydana geldi. Tankerdeki zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan geminin 2'nci kaptanı Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Kaptan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
