Ayhan Aktan Doğru Haber'de yazdı: BM özel raportörü Francesca Albanese hazırladığı soykırım raporunda AB üyelerinin Filistin'i yok etmek için çabaladığını söylemiştir.

Gazze'deki siyon soykırımına 63 ülkenin askeri, ekonomik, siyasi, lojistik ve diplomatik destek sağladığı veya sessiz kalınarak suç ortaklığı yaptığı...

Büyük şeytan ABD Gazze'de ateşkesi sağlayacak tasarıyı üç kez tek başına veto etmiş ve siyonist işgal rejimine milyar dolarlık mühimmat desteği sunmuştur.

Dünyanın gözleri önünde işlediği bu korkunç suçlardan sonra aynı ABD Gazze'de ateşkes masasının koruyuculuğunu yapmaya başlamıştır. Şu ana kadar 300 masumun katledildiği ve yüzlerce kez ihlal edilen ateşkes...

Bu gerçeği düşünmek bile insan olanın canını acıtmaktadır.

Yapay ve yaptırımı hiç olmayan ateşkesten sonra adeta siyonist vahşilere bir soykırım molası verilmiştir. Bu mola boyunca vahşilerin zulüm ve katliamlarla dünya üzerinde kazandığı nefret ve dışlanmışlığı ele alınmış ve bu izolasyon için çözüm arayışına gidilmiştir.

Almanya, İngiltere, Fransa ve sömürgeci diğer batı ülkeleri tüm enerjilerini siyonist soykırımını destekleme operasyonlarına harcamıştır.

Doğunun batık ülkeleri ise siyonist işgal rejimiyle normalleşme beklentisi içinde bu vahşete destek olmuşlardır. Yani küfür tek millettir ve hainler de kendilerini bu milletten saymak için ihanet bataklığında debelenir.

İnsanlık tarihinin en korkunç soykırımına ortak olan tüm devletler bu suça halklarına rağmen iştirak etmişlerdir.

Dünya halklarının en keskin tepkilerine rağmen ve tüm insanların aylar süren protestolarına rağmen...

Özellikle ABD'nin bir numaralı düşmanı Rusya ve Çin veto hakları olmasına rağmen BM'ye sunulan ateşkes başlıklı yeni bir işgal ve yok etme tasarısına kararsız, kayıtsız kalarak onaylatmıştır.

Evet üç azılı düşman tek millet gibi hareket etmiş ve "Küfür tek millettir" hakikatini tekrar ispatlamışlardır.

Doğu Türkistanlı Müslümanlara karşı kontrollü soykırım suçu işlemekte olan zalim Çin'den, Çeçenistanlı Müslümanları en vahşi yöntemlerle gizli bir soykırıma maruz bırakan Rusya'dan ne beklenebilirdi ki?

Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi adeta derdest edilmiş ve yakalama kararı bulunan siyon elebaşı ve diğer siyonist vahşiler küfür cenahının baş tacı edilmiştir.

İşlenen kan dondurucu cürüm ve cinayetlere rağmen İşgal rejimi yok olmanın endişesi içinde çırpınmakta. Sanal alemde milyar dolarlar harcıyor, satın alabileceği her kuruma, her kuruluşa hatta her haine ölümüne taptığı paralar akıtıyor. Bu endişe, ebedi yok oluş endişesi iliklerine kadar işlemiş bir zehir olmuş.

Gazze var olmanın umuduyla mutluca "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" demekte ve bu muazzam umut her bir Kassam mücahidinin iliklerine kadar işlemiş bir hayat iksiri olmuş.

Diyeceğim o ki küfür tek millettir, ABD'siyle, Çin'iyle, Rusya'sıyla, diğer devletleriyle, kurumlarıyla, sosyal medyasıyla, sanal platformlarıyla ve tüm söylemleriyle tek millettir. Buna rağmen yok olup gidecektir. Emin olunuz ki bu ebedi yok oluş artık sadece zaman meselesidir.