  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Dünyanın gerçekten şaftı kaydı!
Dünya

Dünyanın gerçekten şaftı kaydı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Dünyanın gerçekten şaftı kaydı!

Yeni yayımlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, 1993–2010 yılları arasında yeraltından çekilen 2 bin 150 gigaton su, gezegenimizin dönüş eksenini yaklaşık 80 santimetre kaydırdı. Bu devasa su kaybı yalnızca Dünya’nın dengesini bozmakla kalmadı; aynı zamanda küresel deniz seviyesine 0,24 inçlik ekstra bir yükseliş olarak yansıdı.

Dünya’nın dönüş ekseni, düşündüğümüzden çok daha kırılgan! Yeni yayımlanan çarpıcı bir araştırmaya göre, 1993–2010 yılları arasında yeraltından çekilen 2 bin 150 gigaton su, gezegenimizin dönüş eksenini yaklaşık 80 santimetre kaydırdı. Bu devasa su kaybı yalnızca Dünya’nın dengesini bozmakla kalmadı; aynı zamanda küresel deniz seviyesine 0,24 inçlik ekstra bir yükseliş olarak yansıdı.

Dünya’nın dönüş ekseni sessizce ama tehlikeli bir şekilde kayıyor! Yeni yayımlanan bilimsel araştırma, yeraltı suyunun aşırı tüketiminin gezegenin dengesini düşündüğümüzden çok daha güçlü bir biçimde değiştirdiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre 1993–2010 yılları arasında çekilen devasa su miktarı, Dünya’nın eksenini 80 santimetre kaydırarak hem iklim sistemini hem de deniz seviyelerini doğrudan etkiledi. Bu bulgu, insan faaliyetlerinin gezegenin fiziksel dönüşünü bile değiştirebilecek kadar büyük sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seriyor.

 

YERALTINDAN ÇEKİLEN SU, DÜNYANIN DÖNÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Seul Ulusal Üniversitesi’nden jeofizikçi Ki-Weon Seo liderliğindeki ekip, iklimle bağlantılı tüm faktörler arasında ekseni en fazla kaydıran unsurun yeraltı suyu tüketimi olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları durumu şöyle açıklıyor:
“Bir topacın üzerine küçük bir ağırlık eklemek gibi… Su kütlesi yer değiştirdikçe Dünya farklı şekilde dönmeye başlıyor.”

NASA’nın 2016’da paylaştığı çalışmalar bu etkiyi işaret etmişti, ancak ilk kez bu kadar net ve somut rakamlarla ortaya konuyor.

 

EN BÜYÜK ETKİYİ ORTA ENLEMLER YARATIYOR

Araştırmaya göre gezegendeki kaymanın en önemli nedeni, orta enlemlerden çekilen yeraltı suyunun okyanuslara taşınması.
Bu nedenle Batı Kuzey Amerika ve Kuzeybatı Hindistan gibi yeraltı suyunun yoğun tüketildiği bölgeler, Dünya’nın eğim değişiminde başrol oynuyor.

 

EKSEN KAYMASI GERİ ALINABİLİR Mİ?

Bilim insanları, eksen kaymasının tam anlamıyla “geri sarılamayacağını” söylüyor.
Yine de küresel su yönetiminin iyileştirilmesiyle sürecin yavaşlatılabileceği belirtiliyor.

Kısa vadede günlük yaşamı etkilemese de bu kaymanın;

deniz seviyesi yükselmesi,

iklim modelleri,

su döngüsü
gibi uzun vadeli süreçler üzerinde kritik etkiler yaratabileceği vurgulanıyor.

 

“BİLİMSEL OLARAK HEYECAN VERİCİ, İNSAN OLARAK ENDİŞE VERİCİ”

Araştırmanın baş yazarı Seo, bulguları şöyle özetliyor:
“Bir araştırmacı olarak sonuçlardan memnunum, ama bir baba ve Dünya sakini olarak endişeliyim.”

Bu çalışma, yeraltı suyu tüketiminin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirmek için atılmış en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
Gezegenin dengesinin insan faaliyetleriyle nasıl değiştiğinin en somut kanıtlarından biri artık elimizde.

Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı
Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı

Teknoloji

Blue Origin, New Glenn roketini Mars görevi için uzaya fırlattı

Yeni uzay hamlesi! 3 uydu aynı anda fırlatıldı
Yeni uzay hamlesi! 3 uydu aynı anda fırlatıldı

Dünya

Yeni uzay hamlesi! 3 uydu aynı anda fırlatıldı

Uzaylı gemisi deniliyordu ama...
Uzaylı gemisi deniliyordu ama...

Teknoloji

Uzaylı gemisi deniliyordu ama...

Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı
Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı

Teknoloji

Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23