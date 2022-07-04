Mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir? Pratik bilgiler | Granit zemin nasıl temizlenir?

Mermer ve Granit Tezgah Temizleme

Güzel görünümü ve kaliteli kullanımı ile pek çok kişi tarafından tercih edilen bu tezgahlar temizlik konusunda hassasiyet gerektiren tezgahlardır. Eğer mermer ve granit tezgah nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız aşağıdaki malzeme ve araçları kullanabilirsiniz:

Tezgahınızın Hangi Malzemeden Yapıldığını Öğrenin

Her granit ve mermer tezgah aynı değildir. Bazıları reçine ile işlenirken bazıları özel bir macun ile sızdırmama özelliği kazanması için işlenmektedir. Tezgahınızın hangi malzemeden yapıldığını öğrenmeniz burada hayati önem taşımaktadır. Çünkü tezgahınızın türüne göre farklı temizleme yöntemleri kullanmanız gerekebilir. Yanlış temizleme, tezgahınızın çizilmesine ve zarar görmesine yol açabilir.

Mümkün Olduğu Kadar Doğal İçeriğe Sahip Ürünler Kullanın

Mermer ve granit mutfak tezgahı temizleme için çok ağır kimyasal madde içeren ürünleri kullanmamanızı öneririz. Asit oranı yüksek kimyasal içeriğe sahip temizlik ürünleri granitin yapısına zarar verebilir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar pH değeri dengelenmiş ve doğal içeriğe sahip temizlik ürünlerini tercih edin.

Aldığınız Ürünleri Mutlaka Önceden Deneyin

Aldığınız mutfak tezgahı temizleme ürünlerini, tezgahın tamamına uygulamadan önce tezgahın bir köşesinde deneyin. Böylelikle ürünün tezgaha zarar verip vermediğini anlayabilir ve tüm tezgahınızın zarar görmesinin önüne geçebilirsiniz.

Yumuşak Temizlik Bezi Kullanın

Tezgahınızı temizlerken çizilmemesi için mutlaka mikro fiber bez gibi yumuşak dokuya sahip mutfak bezleri kullanın. Tezgahınızı temizlerken bulaşık teli gibi zarar veren temizlik araçlarını kullanmayın.

Mutfak Tezgahı İçin Üretilen Ürünleri Kullanın

Tezgahınızın çizilmemesi, matlaşmaması ve zarar görmemesi için mutlaka mermer ve granit tezgahlar için üretilen temizlik malzemelerini kullanın. Bu temizlik malzemeleri tezgahınızın zarar görmeden temizlenmesini sağlayacaktır.

Tezgahınızı Parlatacak Ürünleri Haftada 2 Kez Kullanın

Eğer mermer tezgah nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız, mermer ve granit tezgahları parlatan ve tezgahınızın yıpranmasının önüne geçen ürünleri kullanın. Haftada 2 kere bu ürünleri kullanarak tezgahınızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

Granit zemin nasıl temizlenir?

Granit ve mermer zeminlerin temizliği eğer üzerinde çok fazla birikmiş kir yoksa daha kolaydır. Bu yüzden ilk olarak bazı engelleyici önlemler alarak toz ve kir birikiminin önüne geçip yüzeylerin çizilip hasar görmesini engelleyebilirsiniz.

Granit zeminli giriş kapısının önüne bir paspas koyarsanız, o paspas ayakkabıların tabanından gelen tozu, kiri ve küçük kum ve taş taneciklerini yakalayarak döşemelerinize zarar vermesini engelleyebilir.

Döşemelerin üstüne koyduğunuz saksı gibi sert tabanlı cisimlerin altına her zaman yumuşak bir altlık koyun ki bu sert cisimler yüzeyi çizip zarar vermesin.

Alternatif olarak yüzeyi granit veya mermer koruyucu bir madde ile kaplatarak döşemelerinizin zarar görmesine engel olabilirsiniz.

Granit ve mermer zeminler çabuk leke tutar. Bu tip zeminlere bir şey dökerseniz çabucak temizlemeniz çok önemlidir. Özellikle portakal suyu veya sirke gibi asitli sıvılar bu tip zeminlere zarar verebilir. Böyle bir durumda, dökülen sıvıyı emici bir bezle, sürtmeden yani bezi bastırıp çekerek bir an önce temizlemeli, arkasından da bir miktar temizleyici jel ile ve bol su ile yıkamalısınız.

Granit ve Mermer Zeminlerin Temizliğinin Düzenli Olarak Yapılması

Şimdi de granit ve mermer zeminlerin temizliğinin düzenli olarak nasıl yapılması gerektiğine değinelim. Granit ve mermer zeminlerin temizliği için takip etmeniz gereken en pratik yol aşağıdaki gibidir.

Öncelikle, bu yüzeylere özel bir temizlik malzemesi kullanmaya özen gösterin. Temiz, yumuşak bir paspas ile bütün yüzeyi hafif ve narin hareketlerle silin. Daha sonra kovayı boşaltıp yerine sadece soğuk su koyun. Yerleri soğuk suyla tekrar paspaslayıp kalan deterjan artıklarını silin. Son olarak, kuru ve temiz bir mikrofiber bezle zemini silerek döşemelerinizin parıltısını ortaya çıkarın! Mermer ve granit yüzeylerde su lekeleri oluşabileceğinden bu yüzeylerin kendiliğinden kurumasına izin vermeyin.

Granit ve Mermer Temizliğinde Hangi Ürünlerden Kaçınılmalı?

Granit ve mermer yüzeyler doğal malzemelerden yapıldığı için bazı ürünlerden kaçınmanız gerekecektir. Çünkü bu ürünler bu yüzeyler üzerinde iz bırakıp zarar verebilir. İşte granit ve mermer yüzeylerin temizliği sırasında kaçınmanız gerekenler:

Sıradan yer temizliği ürünleri yerine özel mermer veya granit temizleyicileri kullanmalısınız.

Fayans temizleyicileri mermeri matlaştırabilir.

Sirke gibi çok asidik veya çok bazik yapıda olan malzemeler.

Bulaşık telleri gibi sert dokulu bezler.

Tekerlekleri veya hortum uçları yüzeyi çizebileceğinden elektrik süpürgelerinden de kaçınmakta fayda var.