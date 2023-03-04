Mermer ocağında iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Finike ilçesinde mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alacadağ Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Ş. Y.'nin üzerine mermer parçası düştü.
İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan Y., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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