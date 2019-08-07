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Mermer işletmelerindeki sorunlar yerinde görüldü

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, 3’ü aktif 55 mermer ocağının bulunduğu Adıyaman’da mermer işletmelerini yerinde inceleyerek sorunları hakkında bilgi aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
Mermer işletmelerindeki sorunlar yerinde görüldü

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, 3’ü aktif 55 mermer ocağının bulunduğu Adıyaman’da mermer işletmelerini yerinde inceleyerek sorunları hakkında bilgi aldı.


Dünya mermer rezervinin Türkiye’de bulunan yüzde 33’lük kısmının yüzde 15’i Adıyaman’da yer alıyor. Adıyaman’daki mermer rezervinin 2 milyar ton olduğu tahmin edilirken, kentte 55 adet ruhsatlı mermer ocağı bulunuyor. Ancak bu mermer sahalarından sadece 3’ü şu an aktif olarak çalışıyor. Son yıllarda mermer ocaklarında ‘patlama’ yapamayan işletmeler, maliyetlerin artması nedeniyle işletmeleri pasif duruma getirdi.


Son 5 yılda Adıyaman’a ekonomik değer katan mermer, Çin’e ihraç ediliyor. Adıyaman’da mermer ihtisas OSB kurulması çalışması sürerken, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanıyla birlikte mermer ocaklarını yerinde inceledi. Adıyaman Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Çoşkun Atız, sektörün sıkıntılarını dile getirdi.


Mermer işletmelerinin ‘patlatma’ yapmanın serbest bırakılması ve üretime geçilmesiyle ilgili talepleri dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın, sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili Aydın, “Adıyaman için gerçekten çok ciddi bir katma değer sağlayan sektör, mermer sektörüdür. Bu anlamda da bu sektörde yer alan ocaklarımızı ziyaret etmek istedik. Çok daha aktif bir hale getirmeye çalışıyoruz bu ocaklarımızı. Adıyaman’da çokbüyük bir mermer rezervi var ve Adıyaman’ın markasını taşıyan mermerler buradan Çin’e kadar ihracatı yapılıyor. Burada çok sayıda insan istihdam ediliyor. Hem burada ham mermerlerin çıkartılması, Adıyaman’da da işletilebilir Hale gelmesi içinde çabalıyoruz. Bu alanda da mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi de kuruluş aşamasını bitirdik. Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli heyeti oluşturuldu ve yakın zamanda inşallah faaliyete geçirilerek buradaki mermerin bir kısmını da burada katma değere ulaştırmak burada işletip çok daha fazla yüksek ücretlerle satabilmek. Bu mermer sektöründe de inşallah sorunları birlikte istişare ederek çok daha ileriki aşamalarda mermer alanında Adıyaman ön planlarda olacak diye düşünüyorum” dedi.


Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise “Şu anda kendimizce takip etmemiz gereken problemli olarak gördüğümüz mermerle ilgili bir sıkıntın oluştuğunu gördük. Gelip yerinde inceleyelim acaba sıkıntı var mı, hangi boyuttadır nedir, bizim çözmeniz ile ne kadar çözülebilir. İnşallah yerinde inceleyip sorunu da Adıyaman boyutunda, Ankara boyutunda takip ederek AK Parti iktidarı olarak çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız. Tabii ticaret kolay değildir. Başlangıcından sonuna kadar düşe kalka olan bir yapıdır ticaret. Her zaman iyi gitmez bazen sıkıntılı olur, bazen çok iyi gider ama direnç önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
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