Merkez’in yüksek faiz imtihanı

EKONOMİ SERVİSİ

Dolar ve Euro’nun geçen ay TL karşısında değer kazanması ve enflasyonun yüzde 15’i geçmesinin ardından piyasalar Merkez Bankası’nın 24 Temmuz Salı günü alacağı kararlara kilitlendi. Şu anda her senaryo tartışılıyor. Yatırımcılar faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

ENFLASYON DA BELİRLEYİCİ OLACAK

Yabancı banka raporlarında faiz artırım ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. Bunun nedenleri tüketici ve üretici fiyatlarının tırmanışı, çekirdek enflasyonun yükselişi olarak sıralanıyor. Enflasyonun öngörüleri aşmasının Merkez Bankası’nı müdahalesini zorunlu kılacağı ifade ediliyor. Kurlarda dalgalanmalarını önlemenin, TL’yi bir miktar güçlendirmenin faiz artışıyla mümkün olduğu da raporlarda yer verilen uyarılardan.

KARARLARIYLA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ekonominin durumu para otoritesine çok esnek bir alan bırakmıyor. Merkez Bankası, Salı günü yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Bu toplantıda alınacak karar, ekonominin yönünü tayin edecek. Merkez Bankası, daha evvel kur artışlarına karşı vaktinde gereken müdahaleyi yapmadığı için tepki çekmiş ardından faizleri sert bir şekilde artırarak ekonomide tahribat oluşturmuştu.

JP MORGAN’DAN FAİZ MARKAJI

Amerikan yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası’nın faizleri artırmasından yana. Banka, kurumu markaja almak için “Yatırımcılar siyasi baskının faiz kararı üzerinde etkili olup olmayacağına bakacak” dedi. Yanlı kararlarıyla bilinen JP Morgan’ın “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ı Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanların kabine dışında bıraktı” yorumuna ise eleştiri yağdı.

Öte yandan; G20’nin “Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın haftabaşında piyasalara dönük vereceği mesaj önem arzediyor.

EN ZOR TOPLANTI

Yatırım analistleri Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da alacağı kararlar ekonominin rotasını belirleyeceğini kaydetti. Kurumun en zor toplantısını yapacağını savunan NoorCM Satış Müdürü Mert Yılmaz, “Tüketici fiyatları 2018’i yüzde 14’le tamamlayacak gibi görünüyor. Bu ortamda Merkez Bankası, faiz 75-100 baz puan faiz artırımına gidebilir” tahmininde bulundu.